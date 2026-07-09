Гассиев ответил, жалеет ли, что не удалось провести реванш с Усиком

Российский боксёр Мурат Гассиев высказался по поводу того, что у него не получилось ещё раз встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.

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— Александр Усик оставил все свои пояса и, как ожидается, проведёт последний бой. Жалеете ли вы о том, что не удалось организовать реванш с ним?

— Я не знаю, сколько лет прошло с того поединка — восемь или девять. Я к поражениям и победам отношусь одинаково, потому что понимаю: есть победитель, есть проигравший. После того боя я не горел идеей реванша. У него своя судьба сложилась, у меня своя. Если предоставится шанс — побоксирую. Если нет — жизнь продолжается. Я из-за этого ничего менять не буду. Он уже всё доказал, делает сейчас то, что хочет, — передаёт слова Гассиева корреспондент «Совспорта» Артём Мельниченко.

Гассиев уступил Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе 21 июля 2018 года единогласным решением судей.