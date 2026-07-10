Стал известен диалог Макгрегора и Холлоуэя на битве взглядов
Во время битвы взглядов с участием легендарного ирландского бойца, первого двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора и бывшего обладателя титула UFC Макса Холлоуэя случился диалог.
Конор вёл себя очень агрессивно и сорвал с Макса очки. Президент UFC Дана Уайт стал разнимать бойцов.
Макгрегор: «Всё нормально, давай еще раз».
Потом Конор оттолкнул руку Холлоуэя.
Макгрегор: «Убери это от моего лица».
Дана: «Ладно, уводите их отсюда».
Затем соперников растащили в стороны. Поединок между Конором и Максом возглавит кард турнира UFC 329 — он состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.
Ирландец с 2013-го выступает в UFC, а как профессиональный боец смешанного стиля дебютировал в 2008 году. Спортсмен становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).
Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, на его счету в организации 23 победы и девять поражений.
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