UFC 329 установил рекорд по кассовым сборам за вечер в истории промоушена
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 329 установил новый рекорд организации по доходам от продажи билетов. По словам главы промоушена, кассовые сборы вечера превысили $ 25 млн. Предыдущий рекорд принадлежал турниру UFC 306, который прошёл на арене «Сфера» в Лас-Вегасе и собрал $ 21,8 млн.
Главным событием UFC 329 станет реванш бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора с экс-чемпионом организации в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем.
Кроме того, благодаря этому турниру Макгрегор стал участником трёх из четырёх самых кассовых событий в истории UFC по доходам от продажи билетов. Ранее рекордные показатели были зафиксированы на турнирах UFC 229 с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также UFC 205, где ирландец завоевал титул чемпиона в лёгком весе.
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