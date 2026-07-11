Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй сделали эмоциональные заявления перед боем
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй дали последние комментарии перед реваншем, который состоится в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.
Бойцы дали короткий комментарий Джо Рогану после прохождения процедуры взвешивания и финальной битвы взглядов.
— Макс, вы оба легенды этого спорта. Вы бились 13 лет назад, когда были ещё молодыми проспектами. Каково это сейчас, 13 лет спустя, получить шанс отыграться за то поражение?
— Я слишком свирепый, слишком яростный… Если этот парень ракета — то я чёртова атомная бомба, — заявил Холлоуэй.
— Рад тебя видеть, с возвращением.
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