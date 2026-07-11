Оценены шансы Макгрегора победить в первом бою после возвращения в UFC
Букмекеры оценили шансы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора победить американца Макса Холлоуэя в первом бою после возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает Betonmobile.
Ирландец считается аутсайдером. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,35. Победа его соперника оценивается коэффициентом 1,48.
Кроме того, аналитики уверены в том, что бой не продлится все пять раундов. На досрочный финал можно поставить с коэффициентом 1,18.
Макгрегор проведет бой против Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) 12 июля. Ирландец не выступал в промоушене с 2021 года.
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