Российский боксер Сусленков победил британца Джойса и выиграл титул

Российский боксер завоевал титул WBA Continental в тяжелом весе
Российский боксер Артем Сусленков победил представителя Британии Джозефа Джойса в со-главном поединке турнира IBA.PRO 19.
Сусленков выиграл техническим нокаутом — за минуту до конца 11-го раунда судья остановил бой. На кону поединка стоял титул WBA Continental в тяжелом весе, таким образом, россиянин забрал чемпионский пояс.
Российский боксер, которому 30 лет, остается непобедимым — на его счету 15 выигранных боев. Он — чемпион Всемирных военных игр (2019), чемпион России (2016), бронзовый призер чемпионата России (2015), бронзовый призёр командного Кубка России (2021), многократный победитель и призер международных и всероссийский турниров в любителях. У 40-летнего Джойса 16 побед при пяти поражениях в профессиональном боксе.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира, в главном бою которого встретятся еще один россиянин Мурат Гассиев и представитель Германии Питер Кадиру. Они сразятся за чемпионский пояс WBA в тяжелом весе.
Турнир проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
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