Макгрегор проиграл Холлоуэю в первом раунде из‑за травмы

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор потерпел поражение от экс‑чемпиона полулегкого веса Макса Холлоуэя в главном бою турнира UFC 329 в Лас‑Вегасе (США). Бой прошел в рамках полусреднего дивизиона.

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В первом раунде рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут, когда у Макгрегора возникли проблемы с ногой. 37‑летний Макгрегор возобновил карьеру в смешанных единоборствах после пятилетнего перерыва.

На счету ирландца теперь 22 победы и семь поражений. 34‑летний Холлоуэй выиграл 28 боев и потерпел девять поражений.