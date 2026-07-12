Стало известно, сколько Макгрегор заработал за один бой в UFC

Возвращение Конора Макгрегора в октагон после трёхлетнего перерыва обернулось для ирландского бойца солидным финансовым вознаграждением — несмотря на то, что его поединок на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе продлился чуть более минуты. Как сообщают Fansided и Sporting News, минимальный гонорар Макгрегора составил 15 миллионов долларов.

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Встреча с американцем Максом Холлоуэем завершилась для экс-чемпиона в двух категориях техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы колена. При этом официальные цифры не разглашались, однако, как ранее признавал глава UFC Дэйна Уайт, выплата потребовала индивидуального подхода к контракту: Макгрегору не полагался процент от платных трансляций, поэтому условия сделки были пересмотрены.

Менеджер бойца Оди Аттар ещё до турнира называл предстоящий гонорар «историческим», уточняя, что речь идёт о сумме, в разы превышающей выплаты другим бойцам промоушена, включая участников проекта Zuffa Boxing (там боксёр Конор Бенн получил 15 млн за бой в апреле). По оценкам портала SalaryLeaks, общий доход Макгрегора мог достичь 32 млн долларов (с учётом бонусов), тогда как Холлоуэй, по тем же данным, мог рассчитывать на сумму до 5 млн (из которых 3 млн — гарантированные).

Макгрегор, имеющий статистику 22 победы и 7 поражений в ММА, проиграл четыре из последних пяти своих боёв, однако его коммерческая ценность остаётся одной из высочайших в истории смешанных единоборств.