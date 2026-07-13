Том Аспиналл прокомментировал поражение Макгрегора в реванше с Холлоуэем
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).
«Как долго залечивать травму? Если это крестообразные связки, то около года. И это довольно проблематично, учитывая этап его карьеры. Но он всего добился, у него куча денег. Хотя иногда дело не в деньгах и вседозволенности. Иногда вы просто хотите подраться. Я расстроен и обидно за людей. Но что есть, то есть. Он пытался вернуться после перелома ноги и теперь травмировался опять. Обидно и за Макса. Он готовился к большому бою. Но он не состоялся. Он выиграл, но он не хотел побеждать так», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.
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