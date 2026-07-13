Холлоуэй готов драться с Махачевым

Макс Холлоуэй готов драться с Исламом Махачевым: «Еще никто не становился чемпионом, перескочив один дивизион»
Боец UFC Макс Холлоуэй готов провести чемпионский бой с Исламом Махачевым в полусреднем весе.
«Это было бы весело. Я хочу стать чемпионом в двух дивизионах. Думаю, еще никто не перескакивал через один дивизион. Если бы я получил бой с Махачевым и побил его, то, по логике Джастина Гейджи, я бы стал и чемпионом в легком весе. То есть стал бы тройным чемпионом. Кто-то учитывает и серебряный пояс BMF, но мне хочется золотой пояс», – сказал Холлоуэй.
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