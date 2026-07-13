Тренер Махачева разочарован возвращением Макгрегора в октагон

Тренер экс‑чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и действующего обладателя титула промоушена Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил «Матч ТВ», что его разочаровало возвращение ирландца Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва.

Макгрегор потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя в главном событии турнира UFC 329 в Лас‑Вегасе (США). Поединок прошел в рамках полусреднего дивизиона. В первом раунде рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут, когда у Макгрегора возникли проблемы с ногой. После боя глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что у ирландского бойца подозрение на травму крестообразной связки.

— Возвращение Конора разочаровало?

— Да. Тренируясь так усердно, как он, и вернувшись после пятилетнего перерыва… Хочется видеть, как боец, чемпион, уходит из спорта так, как и должен, — победой или поражением от рук соперников. А не так, когда ты сам себя подводишь, — заявил Мендес «Матч ТВ».

37‑летний Макгрегор возобновил карьеру в смешанных единоборствах после пятилетнего перерыва. На счету ирландца теперь 22 победы и семь поражений. 34‑летний Холлоуэй выиграл 28 боев и потерпел девять поражений. Позднее стало известно, что Макгрегор заработал за свое выступление 30 млн долларов.

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