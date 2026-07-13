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«Слов нет. Полнейшее разочарование». Слипенко — про возвращение Макгрегора

Чемпионат.com

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал исход поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

Возвращение Макгрегора в октагон назвали "полнейшим разочарованием"
© Чемпионат

«Даже слов нет. Просто полнейшее разочарование. Весь мир ММА ждал возвращение Конора, а он по какой-то собственной неаккуратности получил травму буквально на первой секунде боя. Для UFC этот исход — трагедия. Шоу не получилось, ожидания не оправданы. И самое главное, осталось куча вопросов. Мы так и не увидели Конора в деле. Думаю, даже несмотря на такой косяк, UFC дадут ему шанс и всё равно поставят в главный бой спустя время. И зрители в любом случае будут ждать», — сказал Слипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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