Царукян назвал Гейджи "сбитым летчиком"

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился мыслями насчёт победы американца Джастина Гейджи в бою с испано-грузином Илией Топурией. Их бой состоялся на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Гейджи технических нокаутом. Таким образом, Джастин стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

«Победа Гейджи мне не на руку. Если бы выиграл Топурия, то бой был бы в 10 раз круче. Я против Топурии: есть история, два молодых и топовых бойца. А Гейджи против меня… Гейджи уже немного сбитый летчик», — сказал Царукян во время общения с прессой после турнира RAF.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.