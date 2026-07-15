Макгрегор планирует вернуться в UFC

«Аминь». Конор Макгрегор заявил, что планирует вернуться в UFC
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор намекнул, что не станет завершать карьеру в смешанных единоборствах и в будущем ещё вернётся в октагон.
«Мы вернёмся! Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Погнали!» – сказал Макгрегор в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Макгрегор разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, а также экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой Благословенного победой техническим нокаутом в первом раунде. Для Конора это поражение стало третьим подряд.
Холанд вместе с девушкой посетил показ Dolce Gabbana в Италии
Томас Тухель: «Месси – один из лучших в истории. Игроки Аргентины готовы отдать все ради Лео, это делает их очень сильными»
Шерки о фоле Диня на Ямале в штрафной Франции: «Что вы хотите от меня услышать? Что он плакал, что мы дали ему по голове? Нет. Такое случается, мы должны его поддерживать»