Порье назвал сильнейшего соперника в карьере

37-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что считает сильнейшим соперником в профессиональной карьере в ММА члена Зала славы UFC, а также экс-обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб был самым сильным парнем, с которым я когда-либо сталкивался в октагоне. Не могу с уверенностью сказать [из-за чего он был таким]. Была ли это только грубая сила или её сочетание с техникой, но мне казалось, будто он весит 450 килограммов», — приводит слова Порье аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.

Напомним, бой между Порье и Нурмагомедовым стал главным событием турнира UFC 242, который прошёл в сентябре 2019 года в ОАЭ. Бой завершился победой Хабиба во третьем раунде.