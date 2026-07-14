Ибрагимович намекнул, что был бы готов подраться с Фьюри

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович сообщил, что рассмотрел бы предложение о поединке по правилам бокса с экс-чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.

— Появились слухи о том, что ты собираешься сразиться с Серхио Рамосом на боксёрском ринге.

— Фейковые новости, мой друг. Единственный, с кем бы я согласился драться, это Тайсон Фьюри, он тяжеловес, на моём уровне, — приводит слова Ибрагимовича портал HITC.

Тайсону 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.