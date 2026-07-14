Хабиб Нурмагомедов предпочёл чемпионат своего села ЧМ-2026 по футболу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что вместо поездки на чемпионат мира по футболу, который проходит в Канаде, Америке и Мексике, решил принять участие в традиционном чемпионате своего родного села.

— Ты не полетел на чемпионат мира, а поехал на чемпионат своего села.

— Не поехал, а пошёл, недалеко от моего дома (улыбается). У нас ежегодный чемпионат села на протяжении 30 лет, если не ошибаюсь. Помню, ещё ребёнком, в семь-восемь лет приходил с отцом, ещё было не такое качественное поле, не такой стадион… С тех пор у нас чемпионат проходит, не мог его пропустить.

— Какое место заняла твоя команда?

— К сожалению, не вышла из группы (смеётся). Мы выигрывали последние два года, оказалось, что они на нас очень сильно настроились.

— Трансферы есть?

— Нет. Только те, кто живут на этой улице, должна быть прописка. За каждого игрока сильно рубятся. Ты не можешь кого-то привезти, все в селе друг друга знают… Там авторитет не работает, — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдора Смолова.