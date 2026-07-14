Хабиб Нурмагомедов предпочёл чемпионат своего села ЧМ-2026 по футболу
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что вместо поездки на чемпионат мира по футболу, который проходит в Канаде, Америке и Мексике, решил принять участие в традиционном чемпионате своего родного села.
— Ты не полетел на чемпионат мира, а поехал на чемпионат своего села.
— Не поехал, а пошёл, недалеко от моего дома (улыбается). У нас ежегодный чемпионат села на протяжении 30 лет, если не ошибаюсь. Помню, ещё ребёнком, в семь-восемь лет приходил с отцом, ещё было не такое качественное поле, не такой стадион… С тех пор у нас чемпионат проходит, не мог его пропустить.
— Какое место заняла твоя команда?
— К сожалению, не вышла из группы (смеётся). Мы выигрывали последние два года, оказалось, что они на нас очень сильно настроились.
— Трансферы есть?
— Нет. Только те, кто живут на этой улице, должна быть прописка. За каждого игрока сильно рубятся. Ты не можешь кого-то привезти, все в селе друг друга знают… Там авторитет не работает, — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдора Смолова.
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