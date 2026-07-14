Топурия — о Дане Уайте: у нас практически нет никаких отношений
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия рассказал, какие отношения связывают его с президентом UFC Даной Уайтом.
«Можно сказать, что у нас практически нет никаких отношений. Да, никаких. Мы никогда не разговаривали ни о боях, ни о чём-либо ещё. Разве что иногда пересекались в Лас-Вегасе или на других турнирах UFC, куда я приезжал. Если говорить, что я о нём думаю, уважаю его как бизнесмена. Он создал настоящего монстра. Он построил организацию, которая даёт нам платформу, чтобы проявить себя. Поэтому у меня к нему нет ничего, кроме уважения», — приводит слова Топурии аккаунт Dovy в социальной сети Х.
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Топурия выступает в UFC с 2020 года. Последний бой прошёл на турнире UFC у Белого дома, где Топурия уступил Джастину Гейджи техническим нокаутом и потерял титул чемпиона UFC в лёгком весе.
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