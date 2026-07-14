Хабиб: Арчи Колган — самый крепкий соперник в карьере Усмана Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего брата Усмана Нурмагомедова с непобеждённым американцем Арчи Колганом, который состоится 31 июля на турнире PFL World Tournament.
«Что будет с Усманом? Давайте мы сначала подерёмся. Крепкий соперник, у которого 13-0 под эгидой PFL. Он все бои выиграл, непобеждённый. Последние 10 лет тренируется с Джастином Гейджи, действующим чемпионом UFC. Как знаю, он ему даёт хорошие спарринги, ничем не уступает. Это самый крепкий соперник Усмана, который был в карьере. Может быть, Пол Хьюз [ещё], но бой покажет. Лично считаю, потому что у него хорошая бойцовская база, он непобеждённый, сильный, крепкий подбородок и голова, никогда его не роняли. Думаю, хорошая проверка для Усмана. После боя у нас будет три месяца на переговоры. Будет зависеть от PFL: захотят отпустить или будут бороться. PFL — та организация, где последние шесть лет мои ребята выросли как бойцы, как личности, в плане опыта, боёв. Они очень многое дали нам», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Дешам стал рекордсменом среди тренеров по числу матчей на ЧМ. Тренер Франции проводит 26-ю игру на турнире
«Ямаль принял мяч рукой – я думал, что судья отменит пенальти. Это игра рукой в атаке – ВАР мог сообщить об этом». Экс-арбитр Итурральде об 11-метровом Испании
У Франции 0 ударов створ в 1-м тайме полуфинала ЧМ, Испания забила первым и единственным точным ударом – с пенальти