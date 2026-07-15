«Самый красивый город». Арман Царукян назвал Москву лучшим местом на планете
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян с восхищением высказался о Москве.
Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.
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