Топурия лестно высказался в адрес Макгрегора

«Люблю его. Очень уважаю всё, что он делает для ММА». Илия Топурия — о Макгрегоре
Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия лестно высказался в адрес именитого ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
«Как бойца я люблю Макгрегора. Нравится смотреть его бои. На самом деле, он один из тех бойцов, чьи поединки мне больше всего нравится смотреть. Очень уважаю всё, что он делает для этого спорта. А вот о том, что он делает вне клетки, не хочу говорить, это его личная жизнь», – сказал Топурия в интервью на YouTube-канале ALF Global.
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Напомним, в последнем бою, который прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250, Топурия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Поединок завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.
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