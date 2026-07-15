Тренер Макса Холлоуэя не верит в трилогию с Конором Макгрегором

Иван Флорес, тренер Макса Холлоуэя, заявил, что не верит в возможный третий бой с Конором Макгрегором. Ирландец получил травму правого колена на 69-й секунде боя на UFC 329 и проиграл техническим нокаутом.

«Когда он выбросил первый удар в прыжке, я сначала подумал: «Чёрт, он просто поскользнулся и потерял равновесие». Но потом он снова выбросил удар ногой, снова поскользнулся и упал, и тогда я понял: «Вот чёрт». Конечно, я рад победе, но этот тренировочный лагерь был особенным. Всё было совсем иначе. Я давно не видел Макса настолько сосредоточенным. Он выглядел великолепно. Всё это время мы готовились к лучшей версии Конора Макгрегора. Нам очень хотелось показать миру лучшую версию Макса Холлоуэя. Не думаю, что Конор сможет вернуться. Если его колено действительно серьёзно повреждено, то для возвращения ему придётся пройти через очень долгий путь восстановления, а затем ещё заново обрести уверенность в себе. По сути, речь идёт ещё как минимум об одном годе. Это очень тяжёлое испытание», — заявил Флорес в интервью Даниэлю Кормье на его YouTube-канале.