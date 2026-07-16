Резников не уложился в вес перед поединком против Гаджиева на турнире ACA 205, казахстанский боец будет оштрафован
Казахстанский боец Артем Резников не сделал вес перед боем против россиянина Заура Гаджиева на турнире ACA 205 в Алматы (Казахстан), сообщает пресс‑служба промоушена.
Турнир пройдет в пятницу. Вес выступающего в легкой весовой категории Резникова составил 73,25 кг при допустимом лимите в 71,3 кг, Гаджиев показал на весах 70,90 кг. Поединок состоится, однако Резников будет оштрафован в пользу соперника.
В главном бою вечера встретятся чемпион ACA в полутяжелом дивизионе Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов. Соперники успешно прошли процедуру взвешивания. Вес Магомедова — 93,35 кг, Гасанова — 93,05 кг.
В соглавном противостоянии за чемпионский пояс в легчайшем весе сразятся бразилец Жосиэль Сильва и россиянин Ренат Ондар. Их показатели составили 61,15 кг и 61,65 кг соответственно.
Прямую трансляцию ACA 205 смотрите с 14:55 на телеканале «Матч! Боец», с 19:30 — на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
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