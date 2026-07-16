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Резников не уложился в вес перед поединком против Гаджиева на турнире ACA 205, казахстанский боец будет оштрафован

Матч ТВ

Казахстанский боец Артем Резников не сделал вес перед боем против россиянина Заура Гаджиева на турнире ACA 205 в Алматы (Казахстан), сообщает пресс‑служба промоушена.

Резников не уложился в вес перед поединком против Гаджиева
© Матч ТВ

Турнир пройдет в пятницу. Вес выступающего в легкой весовой категории Резникова составил 73,25 кг при допустимом лимите в 71,3 кг, Гаджиев показал на весах 70,90 кг. Поединок состоится, однако Резников будет оштрафован в пользу соперника.

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В главном бою вечера встретятся чемпион ACA в полутяжелом дивизионе Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов. Соперники успешно прошли процедуру взвешивания. Вес Магомедова — 93,35 кг, Гасанова — 93,05 кг.

В соглавном противостоянии за чемпионский пояс в легчайшем весе сразятся бразилец Жосиэль Сильва и россиянин Ренат Ондар. Их показатели составили 61,15 кг и 61,65 кг соответственно.

Прямую трансляцию ACA 205 смотрите с 14:55 на телеканале «Матч! Боец», с 19:30 — на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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