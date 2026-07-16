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Диллон Дэнис: «Без Конора Макгрегора все в ММА по-прежнему зарабатывали бы по $10 тысяч, выступая на Spike TV»

Sports.ru

Боец MMA Диллон Дэнис поддержал Конора Макгрегора после поражения от Макса Холлоуэя.

Боец MMA поддержал Макгрегора после поражения
© Sports.ru
«Вы все кучка гребаных бездельников, которые ненавидят имя моего брата, особенно бойцы. Без Конора Макгрегора все в ММА по-прежнему зарабатывали бы по $10 тысяч, выступая на Spike TV. Он навсегда изменил эту игру. Наблюдать за тем, как он преодолевает препятствия, из которых люди обычно не выходят, вдохновляет меня продолжать бороться с собственными демонами. Ему необязательно было на это идти, но он все равно сделал это из любви к спорту. Настоящий, #####, крутой парень. Никто не знает, каков он на самом деле. Он научил меня спорту, научил жизни и гораздо большему, чем я когда-либо смогу выразить словами. Он научил меня верить в себя, мыслить масштабнее, доверять инстинктам, не сдаваться, когда весь мир в тебя не верит, никогда не останавливаться на достигнутом. Я всегда буду благодарен за все, чему он меня научил и чему продолжает учить. Мой брат на всю жизнь», – написал в соцсетях Дэнис.
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12 июля на UFC 329 Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом – на первой минуте боя он травмировал ногу и не смог продолжить.

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