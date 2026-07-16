Боец MMA поддержал Макгрегора после поражения

Диллон Дэнис: «Без Конора Макгрегора все в ММА по-прежнему зарабатывали бы по $10 тысяч, выступая на Spike TV»
Боец MMA Диллон Дэнис поддержал Конора Макгрегора после поражения от Макса Холлоуэя.
«Вы все кучка гребаных бездельников, которые ненавидят имя моего брата, особенно бойцы. Без Конора Макгрегора все в ММА по-прежнему зарабатывали бы по $10 тысяч, выступая на Spike TV. Он навсегда изменил эту игру. Наблюдать за тем, как он преодолевает препятствия, из которых люди обычно не выходят, вдохновляет меня продолжать бороться с собственными демонами. Ему необязательно было на это идти, но он все равно сделал это из любви к спорту. Настоящий, #####, крутой парень. Никто не знает, каков он на самом деле. Он научил меня спорту, научил жизни и гораздо большему, чем я когда-либо смогу выразить словами. Он научил меня верить в себя, мыслить масштабнее, доверять инстинктам, не сдаваться, когда весь мир в тебя не верит, никогда не останавливаться на достигнутом. Я всегда буду благодарен за все, чему он меня научил и чему продолжает учить. Мой брат на всю жизнь», – написал в соцсетях Дэнис.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
12 июля на UFC 329 Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом – на первой минуте боя он травмировал ногу и не смог продолжить.
Спортс: главные новости
Первые две команды рейтинга ФИФА впервые в истории сыграют в матче ЧМ – Аргентина и Испания встретятся в финале
Мостовой о поражении Англии: «Мне непонятна критика Тухеля. На поле играют футболисты, а не Томас. Да, он принял решение перейти на 5 защитников, но исполнитель же не он»
«Только Аргентина заставила меня заплакать, таких эмоций не дарит никто на этом ЧМ. Как можно не любить эту страну и команду? Они живут ради футбола». Французский журналист Риоло об аргентинцах