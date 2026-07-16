Тренер по MMA оценил перспективы Дзюбы в боях

Тренер по MMA Кияшко – о перспективах Дзюбы в боях: «Может и там жару дать»
Тренер по MMA Тарас Кияшко оценил перспективы экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы в смешанных единоборствах.
«Артем пока что на 100% думает о продолжении карьеры в футболе. Но если вопрос встанет о карьере в MMA, то при должном погружении, которое он может себе позволить, и при его упертости, настойчивости и характере, он может и там жару дать. Понятно, что везде своя специализация, и Артем это прекрасно понимает. Но он очень атлетичный, хорошо обучаемый, плюс у него прекрасные данные. Поэтому при желании и стечении обстоятельств все может получиться», – сказал Кияшко.
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Последним клубом 37-летнего футболиста был «Акрон».
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