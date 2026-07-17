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Джон Джонс не готов драться с Александром Усиком по правилам бокса: «Думаю, весь мир знает, что бы произошло, если бы нас заперли в одной комнате»

Sports.ru

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс не готов проводить боксерский поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Джон Джонс не готов драться с Усиком по правилам бокса
© Sports.ru
«Из всех тяжеловесов Усик действительно имеет наибольшие шансы составить мне конкуренцию в MMA, но я не боксер. Не считаю Усика универсальным бойцом. Думаю, весь мир знает, что бы произошло, если бы нас заперли в одной комнате», – сказал Джонс.
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Последний бой Джонс провел в ноябре 2024-го, когда нокаутировал Стипе Миочича.

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