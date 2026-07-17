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«Верю в Иана». Чарльз Оливейра объяснил, за счёт чего Гарри может победить Махачева

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт предстоящего поединка между своим одноклубником и спарринг-партнёром ирландцем Ианом Гарри и чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

Оливейра объяснил, за счет чего Гарри может победить Махачева
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«Иан из тех парней, которые всегда придерживаются плана на игру, и именно поэтому я в него верю. Гарри никогда не отступает от плана. Он действует в соответствии со стратегией — вот почему этого парня нужно воспринимать максимально серьёзно. Посмотрите, что он сделал со своими недавними соперниками. Иан смог победить их в своей игре и навязать собственный ритм, так что я верю в то, что у него есть шанс сделать это [победить Махачева]», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.
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