«Хорошего человека не сломить. Выше голову, чемпион». Джон Джонс поддержал Макгрегора
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс поддержал именитого ирландца Конора Макгрегора после того, как тот получил травму в реванше с американцем Максом Холлоуэем. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершилось победой Благословенного техническим нокаутом в первом раунде.
«И это пройдёт, хорошего человека не сломить. Выше голову, чемпион», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.
Для представителя Ирландии этот поединок стал первым за пять лет и третьим поражением подряд. Макгрегор не выигрывал в UFC с января 2020 года.
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