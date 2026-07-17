Джон Джонс прояснил, есть ли у него конфликт с Даной Уайтом
38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс прояснил, есть ли у него конфликт с президентом UFC Даной Уайтом.
«Чтобы заниматься крупным бизнесом, нельзя держать обиду. Нужно уметь отпускать прошлое, работать с людьми, которых ты не любишь. За эти годы я заработал для Даны миллионы долларов, а он за эти годы заработал для меня миллионы долларов. Так что дело не всегда в том, как ты относишься к человеку. Это как спросить: «Можем ли мы по-прежнему работать вместе? Можем ли по-прежнему вести совместный бизнес?» И я чувствую, что всегда сможем вместе зарабатывать деньги. Пригласят ли меня к нему домой на Рождество? Скорее всего, нет. Но этот парень изменил мою жизнь, он мой друг навсегда. Несмотря на его отношение ко мне, всегда буду относиться к нему с уважением», — приводит слова Джонса портал Sherdog.
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