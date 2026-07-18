«Столько бабок в «Анжи» получил — чё за подарки слабые?». Хабиб — о розыгрыше Смолова
Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новую инициативу бывшего футболиста сборной России Фёдора Смолова.
Ранее Хабиб стал гостем подкаста Смолова. Сразу после этого экс-футболист запустил розыгрыш: подписчики Нурмагомедова и Смолова получат возможность выиграть перчатки UFC и мерч с автографом Хабиба, PlayStation5 вместе с играми UFC 6 и EA FC 26, а также джерси финалистов чемпионата мира-2026.
«Чё-то призы мне не особо понравились. Кто там первое место займёт, от себя я добавляю 18-й айфон, не сейчас, конечно, ну, когда он выйдет. В начале октября в общем, а дальше сами смотрите, за мной экстра-подарок, короче, но победитель должен потерпеть пару месяцев.
Федя столько бабок получил в «Анжи», чё за подарки слабые?» — написал Хабиб в личном телеграм-канале.
Смолов выступал за махачкалинский «Анжи» в 2012–2014 годах.
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