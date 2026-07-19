Арман Царукян потерпел первое поражение в карьере в борцовской лиге RAF
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян впервые потерпел поражение в лиге профессиональной спортивной борьбы RAF.
В ночь на 19 июля по московскому времени Царукян уступил бывшему временному чемпиону UFC в полусреднем весе Колби Ковингтону в поединке по правилам вольной борьбы со счётом 3:5. До этой встречи Арман одержал шесть побед подряд и не знал поражений в лиге.
В свою очередь, Ковингтон продлил свою победную серию в RAF до четырёх схваток. Американец по-прежнему остаётся непобеждённым в лиге и завоевал чемпионский пояс.
Ранее на турнире RAF 10 Царукян одержал победу над бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном.
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