Царукян не осилил первый большой вызов в борьбе. Ковингтон отобрал титул RAF у Армана

Первое поражение спортсмена из России с 2022 года.

В ночь на 19 июля в Милуоки, США прошёл очередной турнир лиги Real American Freestyle (RAF). Главным событием ивента стала схватка по вольной борьбе между Арманом Царукяном и бывшим претендентом на пояс чемпиона UFC Колби Ковингтоном. На кону стоял специальный пояс RAF Crossover, который в дальнейшем будет разыгрываться в противостояниях между представителями различных видов единоборств.

Про Царукяна давно шутят, что пока ему не дают подраться за титул в UFC, он проходит побочные квесты. И зарабатывает на этом хорошие деньги. Арман дебютировал в RAF в начале 2026 года и с тех пор провёл под эгидой организации семь схваток, одержал семь побед и дважды возглавлял турниры. Столько же раз Царукян участвовал в достаточно крупных стычках. Среди соперников бойца были такие имена, как Юрайя Фэйбер и Тони Фергюсон, но у Армана не было схваток с кем-то уровня Ковингтона. По общему мнению, Хаос должен был стать проблемой для Царукяна, но сам он утверждал, что это будет лёгкой работой.

Колби дебютировал в RAF в январе 2026-го, как раз на одном турнире с Арманом, но американец тогда возглавлял ивент. Всего у Ковингтона было три победы в трёх поединках под эгидой организации — над Люком Рокхолдом, Диллоном Дэнисом и Крисом Уайдманом. Кроме того, Колби в этом году завершил карьеру в ММА. Теперь у него есть возможность сосредоточиться только на борьбе и при этом проводить схватки с действующими бойцами UFC, в том числе с Царукяном, в чей адрес Колби успел высказаться: «Я собираюсь разгромить его и выставить посмешищем — натяну ему трусы на голову, как мелкому ботанику, которым он на самом деле и является».

Внезапно для многих Царукян даже считался явным фаворитом встречи, несмотря на то, что в соперниках был статусный соперник с большим бэкграундом именно в борьбе. И в схватке Ковингтон продемонстрировал, почему с ним нужно было считаться. Хаос хорошо себя чувствовал, ловил Армана на ошибках и к концу первого отрезка уже вёл со счётом 3:0. Два балла позже Царукян отыграл и приблизился вплотную к сопернику, но Ковингтон вернул себе более комфортное преимущество и в итоге завершил схватку со счётом 5:3, хотя его соперник до последних секунд бросался в попытках набрать очки.

Таким образом, Ковингтон остаётся непобеждённым в RAF и завоевал специальный пояс, а Арман потерпел первое поражение под эгидой лиги и вообще проиграл впервые с июня 2022 года, когда он уступил в UFC Матеушу Гамроту. Поражение явно расстроило Царукяна, он сразу начал стаскивать с себя трико после объявления результата и быстро покинул ковёр. Зато, скорее всего, впереди долгожданный поединок в UFC. Во всяком случае сам Арман говорил, что схватка с Ковингтоном станет его последним выступлением в RAF на ближайшее время.