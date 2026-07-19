Фото: первая битва взглядов Райана Гарсии и Конора Бенна
В ночь на 19 июля прошла первая битва взглядов между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном.
В ходе битвы взглядов бойцы устроили агрессивную перепалку, переходя на оскорбления как на английском, так и испанском языке.
Поединок Гарсии и Бенна состоится 12 сентября в Лас-Вегасе, США, на турнире промоушена Zuffa Boxing, который был создан президентом Ultimate Fighting Championship (UFC) Даной Уайтом.
Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. У Гарсии в рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.
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