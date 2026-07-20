Менеджер Махачева жестко ответил Гэрри

Менеджер Махачева ответил Гэрри: «Ты не Макгрегор и никогда им не станешь»
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева, ответил Иэну Гэрри, который сравнивал предстоящий бой против Ислама с противостоянием Конора Макгрегора и Жозе Альдо.
«Я послушал, что говорит соперник Ислама. Вот факты: в последних трех боя у Гэрри 2-1. Его чуть не нокаутировал Пратес – спас гонг. Из десяти его побед в UFC восемь – решения. Кому-то нужно вернуть этого молодого человека в реальность, потому что его скоро размажут. И он продолжает сравнивать себя с Конором. Во-первых, ты не Конор и никогда им не станешь. Наверное, ты лучше как человек, потому что Макгрегор сделал много вещей, которые я не уважаю. Просто будь собой. Ты видел, что случилось на турнире в Белом доме. Не иди по этому пути. Сосредоточься на том, чтобы быть собой. Это единственная версия тебя, которую люди будут уважать. У Махачева восемь из последних десяти боев завершились досрочно. Три победы – над чемпионами мира, остальные – над претендентами из топ-5 и топ-15. Ты получил этот бой, только потому что умеешь говорить. 15 августа болтовня закончится, и мы увидим реальность», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Инфантино пришел в раздевалку Испании и вручил игрокам чемпионские перстни. ФИФА продаст почти 2000 таких – по 148 тысяч долларов
Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Поздравляю Инфантино и ФИФА с великолепной организацией ЧМ-2026. В 2030-м увидимся дома с мечтой о турнире с 64 командами»
У Аргентины 25 фолов в матче с Испанией. Это рекорд с финала ЧМ-2022, когда южноамериканцы 26 раз нарушили правила против Франции