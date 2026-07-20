$77.9688.91

Иан Гарри назвал худший сценарий поединка с Исламом Махачевым

Чемпионат.com

Ирландский боец UFC Иан Гарри высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

Гарри назвал худший сценарий поединка с Махачевым
© Чемпионат

— Что самое плохое ты видишь, когда смотришь на Махачева?

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

— Когда тебя удерживают внизу 25 минут, а бой получается скучным. Он феноменальный борец, феноменальный грэпплер. И если позволяешь ему оставаться сверху и использовать свою борьбу и грэпплинг, он может задушить и просто лежать на тебе, как утяжелённое одеяло, тебе будет очень трудно двигаться.

И тут у меня мысль в голове простая — это невесело ни для кого. Это невесело для меня, это не должно быть весело для него. И это определённо невесело для тех, кто смотрит. Вижу, что это именно то, что он сделал, чтобы выиграть титульный бой. Чувствую, что это худший сценарий для боя, — сказал Гарри на YouTube-канале High Performance.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости