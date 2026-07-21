Боец Гэрри — о поединке против Махачева: «Чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших»

Ирландский боец смешанных единоборств Иан Гэрри заявил, что уверен в победе над россиянином Исламом Махачевым.

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Бой между Махачевым и Гэрри пройдет 15 августа и возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии (США). Для 34‑летнего россиянина это первая защита чемпионского пояса в полусреднем весе.

— Я с нетерпением жду момента, когда выйду в октагон против Махачева и одержу победу. Чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших. А мой следующий соперник считается первым номером вне зависимости от весовых категорий. После этого боя не останется никаких вопросов. Я просто хочу, чтобы все знали: Иан Гэрри — великий боец. Махачев — выдающийся борец и мастер грэпплинга. Если позволить ему занять доминирующую позицию и использовать навыки борьбы, он буквально лишает тебя возможности что‑либо сделать. Он словно утяжеленное одеяло, просто придавливает тебя, и ты не можешь пошевелиться. Такое зрелище не доставляет никому удовольствия. Мне это не нравится, ему это тоже не должно нравиться, и уж точно это не нравится зрителям. Но именно так Ислам выиграл титульный бой. На мой взгляд, это худший из возможных сценариев, — цитирует Гэрри MMA Junkie со ссылкой на High Performance.

Махачев одержал 28 побед и потерпел одно поражение за карьеру в MMA, на счету Гэрри 17 побед и одно поражение.

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