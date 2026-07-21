Бивол готов отказаться от титула ради поединка с Бетербиевым

Промоутер Эдди Хирн заявил, что россиянин Дмитрий Бивол готов отказаться от титула Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе ради боя с соотечественником Артуром Бетербиевым.

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В июле WBO бязала Бивола провести защиту чемпионского титула в бою против временного чемпиона британца Каллума Смита. Также Бивол владеет титулами IBF и WBA.

— [Менеджер Дмитрия Бивола] Вадим Корнилов и сам Бивол попросили меня начать переговоры с президентом IBA Умаром Кремлевым или с RCC Boxing Promotions. Мы готовы организовать бой с Артуром Бетербиевым. Именно этот поединок Дмитрий хочет провести. По плану Дмитрий должен был провести защиту титула против Каллума Смита. Но, думаю, вероятность этого невелика. Скорее всего, Смит встретится с Джошуа Буатси в бою за вакантный титул. А Бивол готов выйти на ринг против Бетербиева, — приводит слова Хирна Ring Magazine.

В октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол взял реванш.

В активе 35‑летнего Бивола 25 побед при одном поражении. 41‑летний Бетербиев имеет в своем активе 21 победу и одно поражение.