Волков назвал причину конфликта с Павловичем

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков назвал причину конфликта с бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг соотечественником Сергеем Павловичем.

«Я не отношусь к нему плохо или неуважительно. Думаю, сыграл мой юмор. Тот самый инженерный юмор, который не всем понятен. Скорее всего, он огорчился из-за этого. Причёски все эти и прочее – он воспринял на свой личный счёт и немножко этого не понял. Я таким был всегда, просто его это не касалось на тренировках. Сергей Билостенный несколько раз говорил в интервью: «Саня Волков нас всё время троллил». Он тоже мой юмор не понял и немножко со мной забуксовал. Но это олдскульная школа, когда ты через юмор пытаешься дать стрессоустойчивость ребятам, в которых видишь перспективу. Чтобы человек умел через зацепки собраться и хорошо поспарринговать с тобой через злость и эмоции. Они воспринимали это, как будто я их просто задеваю. Но с теми, в ком я не видел перспективу, я даже не общался, если не находил общих тем», – сказал Волков в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова.