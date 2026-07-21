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Дастин Порье заявил о психологических проблемах после ухода из ММА: «Я не был ментально готов к завершению карьеры»

Sports.ru

Бывший боец UFC Дастин Порье заявил, что по-прежнему не понимает, что должен делать после завершения карьеры в ММА.

Порье заявил о психологических проблемах после ухода из ММА
© Sports.ru
«Я подготовился к завершению карьеры с помощью бизнеса и инвестиций, но я не был готов ментально. Никогда не задумывался, что будет держать меня в равновесии, когда я сниму перчатки. Каждый день я хочу снова ощутить это чувство, но не думаю, что что-нибудь другое мне его даст», – сказал Порье.
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