Гуськов назвал Анкалаева сильнейшим бойцом в полутяжёлом весе
Боец UFC Богдан Гуськов высоко оценил россиянина Магомеда Анкалаева, назвав его сильнейшим бойцом в полутяжёлом весе.
«Анкалаев – сильнейший боец в нашем дивизионе. Что касается его поражения в бою с Перейрой, это просто плохой день в офисе. Магомед остаётся опасным и сильным бойцом. Именно поэтому один соперник говорит, что ему нужно согнать вес, другой – что слишком долго лететь, третий хочет посмотреть кино и пойти на пляж. Мне ничего не нужно, кроме имени и места. Я попробую изменить свою жизнь», — сказал Гуськов в интервью на YouTube-канале MMA Junkie.
Напомним, бой Анкалаев — Гуськов состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на турнире UFC Fight Night 282.
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