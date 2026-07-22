Глава UFC рассказал о срыве боя Емельяненко и Леснара

«Ему предложили очень много денег». Дана Уайт рассказал о срыве боя Емельяненко и Леснара
Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация пыталась устроить поединок между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Броком Леснаром.
«Мы сделали всё, что мы когда-либо хотели в боях. Но у нас никогда было сделки с Фёдором. Когда мы с Лоренцо [Фертитта] садимся на самолёт и куда-нибудь летим, то говорим: «Слава богу, он отказался». Потому что мы предложили ему так много денег… Когда вы оказываетесь в комнате, то просто пытаетесь закрыть сделку. Мы не летаем по всему просто так, чёрт возьми. Мы хотели свести его и Брока Леснара, и я не жалею. Но это единственный бой, который мы не смогли устроить, хотя мы хотели и пытались», — сказал Уайт в подкасте The Pivot Podcast.
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