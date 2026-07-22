Боец UFC Уокер: «Верю в победу Гуськова над Анкалаевым нокаутом во втором раунде»

Бразильский боец Вальтер Уокер заявил «Матч ТВ», что верит в победу представителя Узбекистана Богдана Гуськова в бою против россиянина Магомеда Анкалаева нокаутом на турнире UFC в Абу‑Даби.

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Поединок Анкалаева и Гуськова будет главным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет в Абу‑Даби 25 июля. Гуськов заменил получившего травму американца Халила Раунтри и выйдет на поединок на коротком уведомлении.

— У тебя нет еще ни одного боя в главном карде событий. Расстраивает ли тебя это?

— Я об этом не думаю. Я пока молодой для тяжелого веса. Время есть, но я не сижу и просто жду, я работаю над этим. Скоро все будет.

— Твой одноклубник Богдан Гуськов принял на коротком уведомлении бой против Магомеда Анкалаева. Как оцениваешь его шансы на победу в этом бою?

— Очень верю в Богдана, в его победу нокаутом во втором раунде. Он очень техничен, у него есть хороший бойцовский IQ. Я верю в то, что он может выиграть, — сказал Уокер «Матч ТВ».

За карьеру в ММА 34‑летний Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, одержал 20 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 33‑летнего Гуськова 18 побед, три поражения и одна ничья.

В прямом эфире турнир UFC Fight Night в Абу‑Даби будут транслировать телеканалы «Матч ТВ» (с 18:25 мск) и «Матч! Боец» (с 16:00 мск).