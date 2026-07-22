«На него настраиваешься как на войну». Тактаров дал оценку сопернику Махачева

Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

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«Считаю ли Гарри самым травмоопасным соперником в карьере Ислама? Да, но не самым опасным по навыкам. Были ещё серьёзные ребята. Сможет ли он навязать конкуренцию в борьбе? Нет, в борьбе ты травму не нанесёшь. У тебя щупальца, ты контролируешь его полностью. Когда ты умеешь бороться, у тебя больше щупалец. Когда я борюсь, у меня работают и колени, и стопы, и таз, и голова, и локти, и руки. То есть я выполняю много функций сразу. И чтобы мне кто-то сделал что-то, от чего я буду удивлён, шансы равны нулю, если это, конечно, не куртка, когда ты потный, уставший и там может произойти всё что угодно. Для настроя Иан – это хороший соперник, на него легко фокусируешься как на войну. Это человек, который не только хочет тебя победить в спортивном плане, но и нанести физический ущерб, искалечить. Махачев профессионал и разберётся сам», — сказал Тактаров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.