Аспиналл: не могу представить ничего страшнее, чем драться. И бойцы ММА боятся этого
33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл заявил, что каждый боец смешанных единоборств испытывает страх и боязнь перед поединком, в результате чего они могут терять сознание или их тошнит.
«Я не могу представить ничего страшнее, чем драться с кем-то. Я находился в раздевалках бойцов всю свою жизнь, был за кулисами на турнирах по ММА и поверьте мне — бойцы боятся драться. Возможно, они об этом не говорят. Я видел, как люди чуть не теряли сознание от страха, как людей несколько раз рвало от того, что они так пугались», — приводит слова Аспиналла аккаунт Title Fight в социальной сети Х.
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