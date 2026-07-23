Боец UFC Уокер: «Павлович бьет как базука. Он попал в тебя — и ты идешь спать»

Бразильский боец Вальтер Уокер в разговоре с «Матч ТВ» выразил уверенность, что его партнер по тренировочному залу, россиянин Сергея Павлович, скоро станет чемпионом UFC в тяжелом весе.

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В мае Павлович нокаутировал бразильца Таллисона Тейшейру в первом раунде на турнире UFC в Макао (Китай).

— Ты недавно сказал, что Богдан Гуськов бьёт сильнее Сергея Павловича и сравнил его удар с ударом кокосом. А с чем тогда можно сравнить удар Сергея?

— Как базука. Один удар — и всё. Он попал в тебя — и ты идёшь спать.

— Каково тебе тренироваться в одном зале с Сергеем Павловичем?

— Мы уже два года с ним работаем. Он мой хороший друг, показал мне многое в плане техники. Он мне как старший брат. Я постоянно учусь у него.

— Ты считаешь, что Сергей уже должен был стать чемпионом UFC?

— Я вижу, как он сейчас тренируется. Два раза в день, он в хорошей форме. Он скоро станет чемпионом, — сказал Уокер «Матч ТВ».

На счету Павловича 21 победа и три поражения за карьеру в MMA. Россиянин занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.