Царукян проведет бой с Оливейрой

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, проведёт свой следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе и обладателем пояса BMF Чарльзом Оливейрой, о чём сообщил аккаунт Red Fury MMA в социальной сети Х.

Для бойцов это будет реванш. Свой первый поединок атлеты провели 13 апреля 2024 года, где раздельным решением победил Царукян.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.