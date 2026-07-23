Чемпион с большим сердцем: Махачев пригласил на бой больного раком поклонника

Российский боец исполнил мечту тяжело больного мужчины из США.

В документальный сериал о жизни российского бойца смешанного стиля, действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева попал один трогательный момент. Спортсмен рассказал об одном мужчине, который очень любит его бои и является давним поклонником, но болен раком. Ислам решил порадовать фаната и позвонил ему по видео.

"Эй, привет, дядя! Как дела? Рад тебя видеть! Хочу пригласить тебя на мой бой в августе. Я пришлю тебе билеты", - говорит Махачев. "Я очень счастлив, Ислам! Спасибо огромное!", - отвечает фанат.

15 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем дивизионе в поединке против ирландца Иэна Мачадо Гэрри, занимающего первую строчку рейтинга весовой категории.