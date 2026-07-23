Хоккеист «Флориды» провел тренировку с Хабибом и Исламом Махачевым

Нападающий «Флориды» Брэден Ткачук провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом организации в полусреднем весе Исламом Махачевым.

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Совместная фотография с тренировки была опубликована в аккаунте тренировочного центра, которым владеет экс‑боец MMA Ник Катоне.

Также в занятии принимал участие Усман Нурмагомедов.

В июне 26‑летний Ткачук перешел из «Оттавы» во «Флориду» в результате обмена. Американец, выбранный «Сенаторз» под четвертым общим номером на драфте 2018 года, за свою карьеру забил 213 голов и набрал 463 очка в 572 играх. За «Флориду» выступает его родной брат Мэттью Ткачук. В составе сборной США они вместе выиграли золото Олимпиады‑2026.