$78.0388.89

Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе

Чемпионат.comиещё 3

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выиграл в поединке с 46-летним поляком Мариушем Вахом на вечере профессионального бокса в Паттайе, Таиланд.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе
© Global Look Press

Поединок завершился досрочно после седьмого раунда. Секунданты приняли решение не выпускать боксёра на продолжение боя, в результате чего Фьюри была присуждена победа техническим нокаутом.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Тайсону Фьюри 37 лет. В качестве профессионального боксёра Цыганский король дебютировал в декабре 2008 года. Представителю Польши 46 лет. На профессиональном ринге Мариуш Вах дебютировал в апреле 2005 года.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости