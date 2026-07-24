Фьюри одержал победу техническим нокаутом над Вахом на вечере бокса в Паттайе

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выиграл в поединке с 46-летним поляком Мариушем Вахом на вечере профессионального бокса в Паттайе, Таиланд.

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Поединок завершился досрочно после седьмого раунда. Секунданты приняли решение не выпускать боксёра на продолжение боя, в результате чего Фьюри была присуждена победа техническим нокаутом.

Тайсону Фьюри 37 лет. В качестве профессионального боксёра Цыганский король дебютировал в декабре 2008 года. Представителю Польши 46 лет. На профессиональном ринге Мариуш Вах дебютировал в апреле 2005 года.