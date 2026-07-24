Шамиль Мусаев снялся с боя за титул чемпиона PFL в полусреднем весе, названа причина
Бывший претендент на титул PFL в полусреднем весе россиянин Шамиль Мусаев снялся с предстоящего поединка за титул PFL в категории до 77 кг против американца Тэда Джина. Их бой должен был стать главным событием турнира PFL в Вашингтоне (США), который пройдёт завтра, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Согласно официальной информации, на замену Шамилю выйдет Эрнесто Родригес (11-1). Также сообщается, что Мусаев был вынужден отказаться от участия в поединке из-за проблем со сгонкой веса.
Шамиль имеет в своём рекорде 19 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, одно поражение, а один бой закончился ничьей.
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